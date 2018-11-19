'Kalite şehri Bursa' markası tescillendi

'Kalite şehri Bursa' markası Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan müracaat neticesinde tescil edildi.

Kalite Birliği Başkan Vekili ve TSE Baş Araştırmacısı Mustafa Karaman, 'Kalite şehri Bursa' markasının kendileri tarafından yapılan müracaat neticesinde Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendiğini söyledi. 1502 yılında bu topraklarda Sultan ll. Beyazid Han tarafından yayınlanan Kanunnâme-i İhtisâb-ı Bursa" ile 'kalite şehri' unvanını Bursa'nın hak ettiğini ifade eden Karaman, "İhracatta gelmiş olduğu nokta, kaliteye duyarlılığı, TSE belgeli ürünlere vermiş olduğu önem, kalite bilinci ve yıllardır TSE kimliğimizle yapmış olduğumuz çalışmalar, önemli bir STK olan Kalite Birliği ile gerçekleştirdiğimiz projeler neticesinde Türkiye'de kalite bilinci en yüksek il Bursa'dır" diye konuştu.

Bursa'nın tarihi misyonu ve günümüzdeki sanayi yapılanması, sanayi ürünleri, tüketici bilinci, kalite algısı yönüyle geldiği nokta itibariyle kalite şehri olduğunun altını çizen Karaman, "Kalite şehri Bursa markası tarafımızca Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan müracaat neticesinde tescil ettirilmiştir. Bu tescilin, siyasi ve ticari bir amacı bulunmamaktadır. Yıllardır savunduğumuz ve toplumun büyük bir kesimi tarafından kabul edilen 'İşte marka; kalite şehir Bursa" sözünün ticari bir emtia olarak kullanılmaması, siyasete alet edilmemesi için bütün masrafları tarafımızca karşılanarak adımıza tescil ettirilmiştir" dedi.

Karaman, bu patentin Bursa Valilği, Büyükşehir Belediyesi, BTSO, Ticaret Borsası, Sanayi Müdürlüğü ve Kalite Birliği ile TSE'ye verileceğini söyledi.