Kaliteli Yaşam Merkezi’nde çalışmalar başladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Demirtaş Mahallesi’nde 14 bin 163 metrekare alan üzerinde bir kampüs şeklinde projelendirilen merkezin, büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Türkiye’de bir ilk olacağını söyledi.

İçerisinde 200 yatak kapasiteli huzurevinin yer aldığı merkezde, alzheimer hastaları için gündüz bakımevi ile zihin ve beden engelli vatandaşlara günlük bakım hizmeti verilecek. Bahçesi, peyzajı ve tüm çevre düzenlemeleri yaşlılar ile engellilerin rahat hareket edeceği şekilde tasarlanan merkezin bir bölümünde de, engelli vatandaşlara günlük bakım ve destek hizmeti verilecek.

Temel kazısı devam eden Kaliteli Yaşam Merkezi’nin Osmangazi Belediyesi’nin tarihindeki en kapsamlı ve en büyük bütçeli işi olduğunu belirten Başkan Mustafa Dündar, “16 vizyon projemiz arasında yer alan Kaliteli Yaşam Merkezi, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini yansıtıyor. Bu yeni merkezimiz, gerek inşaat alanı gerekse bütçesiyle Osmangazi’deki önemli işlerin başında geliyor. Hafriyat çalışmalarına başladık. İnşallah, bundan sonraki süreçte hedefimiz, inşaat çalışmalarını hızla tamamlayarak en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunmak” dedi.

Kaliteli Yaşam Merkezi’nde yaşlıların ve engelli vatandaşların güzel vakit geçirmelerine olanak sağlayacak sosyal alanların mevcut olacağını ifade eden Başkan Dündar, “Bir arada yemeklerini yiyebilecekleri yemek salonlarının dışında, mevcut salonlarımızda müzik, tiyatro gösterilerine hazırlanarak sunabilecekleri ve hoş vakit geçirebilecekleri alanlar da olacak. El becerilerini geliştirebilecekleri kurslar düzenlenecek. Bahçede sebze-meyve yetiştirebilecek, yetiştirdikleri malzemelerden isterlerse kendi yemeklerini kat mutfaklarında yapabilecekler. Merkeze gelenler, okuma odaları ve spor alanlarından da yararlanabilecek” diye konuştu.