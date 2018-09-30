Kalpleri için pedalladılar

Dünya Kalp Günü için Bursa'da buluşan bisikletçiler kalp sağlığına dikkat çekmek için tur düzenledi.

Geleneksel 6. ''Dünya Kalp Günü'' Bisiklet Turu için Kalbin İçin Pedalla Gurubu üyesi 100'e yakın bisikletçi Bursa'da bir araya geldi. Dünya Kalp Gününde kalp hastalıklarına dikkat çekmek, daha sağlıklı bir yaşam için hareketlilik ve bisikletli yaşam farkındalığı oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye çapında 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen turun Bursa ayağında bisiklet tutkunları ova köyleri güzergahında yaklaşık 30 km pedal çevirdi. Mudanya yolu İhsaniye Metro İstasyonu önünden startı verilen 30 kilometrelik tur 2 saat sonra başladığı yerde son buldu.