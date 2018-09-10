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Kamp yaparken 150 metrelik kayalıklardan döndü

Uludağ’da kamp yapan genç, bulunduğu kayalık alandan aşağı düşerek ağır yaralandı.

Uludağ'da kamp yapan genç, bulunduğu kayalık alandan aşağı düşerek ağır yaralandı.


Olay, dün akşam Bakacak mevkiinde meydana geldi. Burada kamp yapan Ceyhun Şahin, 150 metre yükseklikteki kayalıklardan dengesini kaybedip düştü. Genç ağır yaralandı. Durumu fark eden vatandaşların jandarmaya yaptığı ihbarla birlikte olay yerine JAK, AFAD, UMKE ve NAK arama kurtarma ekipleri geldi. Uzun süren çalışmalar sonucu yaralı genç ekipler tarafından mahsur kaldığı yerden çıkartılarak ilk tedavisi burada yapıldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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