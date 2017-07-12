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12 Temmuz 2017 16:00

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bursa’da kamu denetçiliğini anlatacak

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bursa’da kamu denetçiliğini anlatacak

12 Temmuz 2017 16:00


Vali Küçük’ü ziyaret eden Malkoç, "Bursa bizim tarihimiz açısından son derece önemli bir yer işgal etmekte. Osmanlı döneminde başkentlik yapmış, sadece idari açıdan değil, tarihimizin önemli gönül büyükleri de Bursa’da bulunmuşlar, manevi fetihleri buruda yapmışlardır. Biz Bursa’ya her gelişimizde nefes alıyoruz. Geçmişimizi hatırlarken geleceğe emin adımlarla bakıyoruz. Bursa’da yarın kamu denetçiliği kurumunu tanıtacağız. Toplantıya muhtarlar ve sivil toplum örgütlerini davet ettik. Kamu denetçiliği 2010 yılında anayasada yer almış, 2012 yılında da 6328 sayılı kanunla düzenlenmiş bir kurum. Halkın avukatlığını yapan, aynı zamanda da idareye kararlarıyla yol gösteren bir kurum. Halk tarafından fazla tanınıp bilinmiyor. Biz bu eksikliği izale etmek için halkla buluşmalar yapıyoruz. Bursa’yı tercih etmemizin sebebi değerli valimizin burada olması" dedi.


Bursa’nın Türkiye’nin geçmişinde önemli yer işgal ettiğini anlatan Malkoç, "İhracat kalemlerine batığımızda özellikle otomotivde Bursa’nın yeri farklı. Kamu denetçiliği aynı zamanda şikayet yoluyla idarenin bütün çalışmalarını denetleyen bir kurum. Türkiye maalesef çok zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Avrupa ülkelerinin komşuları kolay; İtayla, Fransa, İsveç ve İsviçre. Ama bizim komşularımız Suriye, Irak ve İran. Her birinde sıkıntılar ve özellikle iç savaş var. İçeride de PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Biz bu mücadelenin anayasal zeminde hukukun içerisinde sürdürülmesi ve idarenin kamu hizmetlerinin standardının yükseltilmesi için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.




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