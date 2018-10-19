Kamulaştırılan tarlada 3. lahit için kazılar yeniden başladı

Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait 2 lahit çıkarılan zeytin tarlasında 3. lahdin çıkarılması için 3 yıldır beklenen kamulaştırılma kararının ardından arkeolojik kazılar yeniden başladı.

Definecilerin kaçak kazı alanı olan Hisardere yolu üzerindeki zeytin tarlasında müze yetkilileri bugüne kadar 2 adet erken Roma dönemi lahdini gün yüzüne çıkarmış ve 3'üncü bir lahit daha bulmuştu. Ancak toprak altındaki 3. lahit istimlak süreci sebebiyle çıkarılamayarak emniyet güçlerince gözetim altında tutuluyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz yıl Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) olarak bilinen zeytinliğin kamulaştırılması için harekete geçmişti. Asliye Hukuk Mahkemesinde sonuçlanan davanın ardından tarla 1 milyon 50 bin TL'ye kamulaştırıldı. İznik Müze Müdürlüğü, kararın ardından Hisardara köyü yolunda bulunan zeytin tarlasında bulunan üçüncü lahit için bugün kazılara yeniden başladı. Hazreti İsa'dan sonra 2. yüzyıla ait olduğu sanılan 3'üncü lahdin çıkarılması için toprak tabaka kazıldı. Arkeologlar evvela lahdin üzerindeki toprak tabakayı aldı. Lahdin 1 metre derinlikte olduğu, kazı çalışmalarının yarın erken saatte yeniden başlayacağı öğrenildi. Çalışmaların ardından bölgenin müze olacağı öğrenildi.