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15 Mayıs 2018 12:53

Kamyon yayaya çarptı: 1 ölü

Bursa-İzmir karayolunda bariyerlerden atlayarak karşıya geçmek isteyen yaya, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kamyon yayaya çarptı: 1 ölü

15 Mayıs 2018 12:53


Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 01.00 sıralarında Bursa-İzmir karayolu 58’inci kilometresi Karacabey yakınlarında meydana geldi. Bursa-İzmir karayolunda bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Rahman Artış’a, Özkan A. yönetimindeki 27 AG 435 plakalı kamyon çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Rahman Artış’ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Rahman Artış’ın cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Artış’ın Karacabey’de aşçılık yaptığı öğrenildi. Kamyon sürücüsü Özkan A. gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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