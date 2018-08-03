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03 Ağustos 2018 21:49

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

03 Ağustos 2018 21:49


Kaza, Yağlı Tohumlar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanyurt yönünden İnegöl istikametine gitmekte olan Özkan A. idaresindeki 16 PE 740 plakalı kamyonet ile yine aynı istikamete gitmekte olan Ekrem Demirci yönetimindeki 16 ABT 078 motosiklet trafik ışıklarına yaklaştıkları sırada çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten fırlayarak yola savrulan 44 yaşındaki Ekrem Demirci ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koştu. Araç sürücüsünün haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kaza yerine gelen yaralının yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Demirci’nin hayati tehlikesi devam ediyor.




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