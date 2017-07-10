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10 Temmuz 2017 01:51

Kamyonet öğrencilerin arasına daldı, 2 ölü, 14 yaralı

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında 2 öğrenci öldü, 14 kişi yaralandı.

Kamyonet öğrencilerin arasına daldı, 2 ölü, 14 yaralı

10 Temmuz 2017 01:51


Edinilen bilgiye göre kaza Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolu üzerinde Bursa istikametinde Gemlik gişelerine yakın noktada meydana geldi.


İddiaya göre içinde çok sayıda öğrenci bulunan yolcu taşıma otobüsü, öğrencilerin midesi bulandığı için yol kenarında durdu. Otobüsten inen öğrenciler hava almak için dışarıda bekledikleri sırada, arkadan gelen kamyonet öğrencileri fark edemedi ve otobüse çarpmamak için kanala girdi. Kanala girdiği sırada öğrencilerin arasına dalan kamyonet çok sayıda kişiye çarptı. Kaza sonrası olay yeri can pazarına dönüşürken bölgeye gelen ambulans ve itfaiye ekipleri ilk müdahalede bulundu. Çok sayıda yaralı Gemlik Devlet hastanesine ve çevre ilçe hastanelerine kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılanlar arasında durumu ciddiyetini koruyanlar varken olay yerinde iki kişi hayatını kaybetti.


Öğrencilerin arasına dalan kamyonet şoförü de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.




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