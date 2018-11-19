Kamyonet sürücüsü ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde orta refüje çıkan kamyonetin sürücüsü ölümden döndü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde orta refüje çıkan kamyonetin sürücüsü ölümden döndü.
Kaza Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan Ahmet U. idaresindeki 16 VP 482 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, orta refüje çıkıp koruma tellerini yırttı. Sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüye 112 ekipleri tarafından ambulans içerisinde ayakta müdahale edildi. Hastaneye gitmeyi istemeyince sağlık görevlileri kaza mahallinden ayrıldı. Tek şeride düşen yol kamyonetin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.