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10 Eylül 2017 14:43

Kamyonun arkasına takıldı parmakları sıkışınca az daha ölüyordu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde rampada seyir halinde olan kamyonun arkasına takılan 10 yaşındaki bir çocuk elini kapakla kasa arasına sıkıştırdı.

Kamyonun arkasına takıldı parmakları sıkışınca az daha ölüyordu

10 Eylül 2017 14:43

Ölümle burun buruna gelen genci vatandaşlar kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Umurbey rampasında meydana gelen olayda inşaat malzemesi yüklü olan ve yavaş ilerleyen kamyon kasasına takılan 10 yaşlarında bir çocuk hareket halindeki kamyonun arka kısmına tutunup koşmaya başladı. Hareket eden kasa kapağı ile kasa arasına eli sıkışan genç ölümle burun buruna geldi. Arkadaki sürücülerin kamyon sürücüsünü uyarmasının ardından kamyon durarak olaya müdahale edildi. Olay yerine 112 acil ve itfaiye kurtarma aracı sevk edilirken, itfaiye personeli yaptıkları uğraşının ardından B.A. isimli çocuğun elini sıkıştığı yerden çıkarttılar. Olay yerinde hazır bekleyen 112 acil ambulansı ile hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bazı sürücüler olay yerinde zaman zaman çocukların canlarını hiçe sayarak yavaş giden araçlara asıldıklarını ifade ederek, ailelere çocuklarına sahip çıkmaları konusunda uyardılar.




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