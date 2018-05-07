"Kan çiçekleri"ne ziyaretçi akını

Yenişehir ilçesine bağlı Kızılköy’de Gölcük yaylasında çıkan kan çiçeklerini görmek için çok sayıda insan bölgeye geliyor. Kan çiçeklerini görmek için Gölcük yaylasına gelen Timsahlar Trekking ve Nilüfer Doğa Sporları’na bağlı 50’den fazla dağcı, gördükleri büyüleyici manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Timsahlar Trekking Grubu sözcüsü İsmail Hatipoğlu, “Kan çiçekleri dünyada ender rastlanan bir bitki türü, biz bölgede her yeri gezdik. Fakat Yenişehir’de gördüğümüz kan çiçeklerinin yetiştiği bölge manzarası bakımından tek kelime ile mükemmel. Türkiye’nin dört bir yanından buraya gelen dağcılar gördükleri manzara karşısında büyüleniyor. Burası Türkiye’nin gizli kalmış cennet köşelerinden birisi. Kan çiçekleri her yerde yetişmiyor. Mayıs ayının ilk haftasından sonra açıp son haftasına kadar kalıyor. Görüntüsü ve renkleri ile görenleri büyüleyen bir cazibesi var. Bilhassa bal arıları bu çiçeğe bayılıyor” dedi.