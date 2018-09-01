Kan kanseri anne ve obez kızının sokakta hayatta kalma mücadelesi

Dram üzerine Aile Müdürlüğü devreye girdi.

Eşinden ayrıldıktan sonra 26 yıldır kızına hem annelik, hem de babalık yapan ve aşçılık yaparak geçimini sağlayan Nilgün Ergözen (50), geçtiğimiz yıl kan kanserine yakalandı. Kirada obez hastası kızı Melike Ergözen (27) ile 26 yıl yaşayan anne, kanser hastası olunca işinden ayrılmak zorunda kaldı. Çalışamadığı ve parası olmadığı için ev sahibi tarafından icra yoluyla evden çıkartılan anne ile kızı sokakta kaldı. Çaresiz anne ile kızı, dededen kalan, ancak zamanla balicilerin ve sarhoşların mesken tuttuğu metruk binanın tam dibinde çadırda yaşamaya başladı. Sokakta kalan anne kızın tek koruyanı ise yıllardır yanlarında baktıkları Ceo isimli köpekleri.

Yaşadığı dramı anlatan Nilgün Ergözen, “25 yıl aşçı olarak çalıştım. Çocuğuma hem annelik, hem de babalık yaptım. Zor, ancak kimseye muhtaç olmadığımız bir hayatımız vardı. Kızım Melike’yle birlikte herkes gibi geçinip gidiyorduk. Yıllarca tek başıma çalıştım, didindim ve kızımı okuttum. O artık lise mezunu. Tam kızımın üniversiteli olmasını hayal ederken, peş peşe gelen hastalıklarla ve talihsizliklerle önce işimden, sonra da kirayı ödeyemeyince oturduğumuz evimizden oldum. İcraya verildim. İkimizin de sağlığı elverişsiz. Çabalarıma rağmen iş bulamadım. Üç aydır Muradiye’de, Yahşibey Emek Sokak’ta bulunan, dededen kalma, bir sürü mirasçısı olan küçük bir arsada, kısacası sokakta hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Eşyalarımızı yığdığımız arsanın karşısında evi bulunan çocukluk arkadaşımın ve birkaç iyi yürekli komşunun yardımıyla aç kalmıyoruz. Sağ olsunlar bu durumdan kurtulmamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak her komşumuz öyle değil" dedi.

Ergözen “Bize yardımcı olmak isteyen 3-4 kişinin haricinde hiç kimsemiz yok. Uykular haram oldu. Nöbetleşe uyuyoruz ki başımıza bir şey gelmesin. Herkes bizim buradan gitmemizi istiyor. Haklılar da. Ancak gitmemiz için hakaret etmeleri ve üstümüze araç sürmeleri vicdansızlıktır. Biz de bu şartlardan memnun değiliz. Herkesten fazla başımızı sokacak bir çatımız olsun istiyoruz” dedi.

Gelen ihbarın ardından anne ve kızını ziyaret eden Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, ilk etapta kısa süre aileyi sığınma evine almak istediklerini söyledi. Anne kıza saatlerce dil döken Öneş, onları ikna edemedi. Onları bir hafta kadın sığınma evinde misafir edeceklerini, daha sonra ise bir daireye yerleştireceklerini ifade eden Öneş fatura desteği sözü de verdi. Buna rağmen anne kız köpekleriyle birlikte yatmak istedikleri için sığınma evi teklifini reddetti. Köpeklerini sığınma evinin kulübesine yerleştirilmesine razı gelmeyen aile bulundukları yerde hayata devam edeceklerini belirtti