Kanada büyükelçisi Bursa sanayiine hayran kaldı

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO UHS Kümelenmesi Derneği Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu ve sektör temsilcileri, Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter ile bir araya geldi. Toplantıda, Kanada ve Bursa arasında başta uzay, havacılık ve savunma sektörleri olmak üzere farklı alanlarda yapılabilecek işbirliği imkanları ele alındı.

Toplantıda konuşan Muhsin Koçaslan, Kanada ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde arttığını söyledi. Türkiye’nin Kanada’ya ihracatının 2017 yılında yüzde 43 arttığını ve 1 milyar dolar barajının üzerine çıktığını kaydeden Koçaslan, söz konusu ihracatın yaklaşık yüzde 85’ini sanayi, yüzde 15’inin ise tarım ürünlerinin teşkil ettiğini vurguladı. Koçaslan, Bursa’dan Kanada’ya yapılan ihracatın ise 2017 yılında 42,4 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

Bursa’nın girişimci kimliği, üretim becerisi, yetişmiş insan gücü ve eşsiz mevkii ile uzay, havacılık ve savunma sanayinin yeni merkezi olmaya aday olduğunu ifade eden Muhsin Koçaslan, şehrin otomotiv ve makine gibi sektörlerde üretim yeteneğine sahip olduğunu kaydetti. Koçaslan, “BTSO olarak sanayii alt yapımızdaki tecrübemizi stratejik sektörlerde de sürdürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

"Bursa, savunma sanayinin yüzde 75’ine hizmet verebilecek güçte"

BTSO UHS Kümelenmesi Derneği Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, BTSO’nun yürüttüğü projeler ve kümelenme faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Kümelenme içerisinde 78 firmanın yer aldığını, 27 firmanın da Ekonomi Bakanlığı ile birlikte yürütülen UR-GE projelerinde yer aldığını kaydeden Hatipoğlu, kümelenmenin Bursa’nın otomotiv, tekstil ve makine gibi sektörlerdeki iddiasını katma değeri yüksek olan uzay, havacılık ve savunma sanayi sektörlerine aktarma hedefiyle çalıştığını vurguladı. Mustafa Hatipoğlu, Bursa’nın Türk savunma sanayisinin yaklaşık yüzde 75’ine hizmet verebilecek üretim kapasitesine sahip olduğunu da kaydetti.

Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter, Kanada ve Türkiye’nin ciddi fırsatlar taşıyan iki ülke olduğunu söyledi. Cooter, yeni işbirliği alanları oluşturabilme potansiyeline sahip olan iki ülkenin buna rağmen yeterli ticari münasebetler kuramadığını dile getirdi. Türkiye ile Kanada arasındaki mesafenin yaklaşık 10 bin kilometre olduğunu ifade eden Cooter, “İki ülke arasında binlerce kilometre mesafe var. Ama bu stratejik alanlardaki iş birlikleri için engel değil. Yakın zamanda iki ülke arasında önemli ticari köprüler kuruldu. Bu güzel gelişmeleri istikrarlı bir şekilde büyütmemiz lazım” dedi.

Uzay, savunma ve havacılıkta Kanada’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu işaret eden Cooter, Türkiye’nin üretim üssü Bursa’nın bu alanda ciddi adımlar attığını gördüğünü vurguladı. Cooter, Kanada’nın son 70 yılda hemen hemen her alanda önemli mesafeler kat ettiğini vurguladı. Cooter, “Uzay, havacılık ve savunma alanlarında önemli bir potansiyele sahibiz. Bu tecrübemizi Bursalı firmalarımızla paylaşmak istiyoruz. Mutlaka karşılıklı iş gezileri düzenlemeliyiz. Önümüzdeki süreçte birbirimizi daha iyi tanırsak, yeni ve güçlü ticaret köprüleri kurabiliriz” diye konuştu.