Kanadı yapışkan otuna takılan kuşu köylüler kurtardı

Mahmudiye köyünde fasulye tarlasında yapışkan otu (darıcan) olarak bilinen ota takılan yabanî kuşu köy muhtarı Mustafa Özgöven fark etti. Muhtar, çaresiz bir şekilde çırpınan kuşu ottan kurtararak serbest bıraktı.

Mustafa Özgöven, “Tarlamıza ektiğimiz biberleri toplarken bir ses duyduk. Baktığımızda yapışkan otu tarafından kanadı sarılan ve kurtulmak için çırpınan yabanî kuşu gördük. Kuşun kanadına yapışan ottan kurtulması imkânsızdı. Hemen kanadındaki otu temizledik. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Rabbim onu kurtarmak için bizi vesile etti” diye konuştu.