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24 Aralık 2016 17:14

Kanaryalar yarıştı

Kanaryalar yarıştı

24 Aralık 2016 17:14

Bursa’da düzenlenen kanarya ve kafes kuşları yarışması renkli görüntülere sahne oldu.
Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde "Kanarya ve Kafes Kuşları Şampiyonası" düzenlendi. Kuşlar görünüm ve ötüşlerine göre podyuma çıktı. 81 farklı ilden kafes kuşlarının görücüye çıktığı yarışma yarın sona erecek. 5 bin 500 kuş yarışmaya katılmaya hak kazanırken, 30 bin kanarya ise yeni sahiplerini bulmak için görücüye çıktı. Yeni sahibini bulmak isteyen bir papağan ise bütün dikkatleri üstüne çekti. Sevimli papağan büyük ilgi uyandırdı. 4 bin lira değerindeki papağını görmek isteyenler sıraya girdi.
Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, günümüzde gençlerin bütün vakitlerini bilgisayar başında geçirdiğine işaret ederek, "Neredeyse hiç sosyal faaliyetlere katılmıyorlar. Biz gençlerimize hem hayvan sevgisi aşılamak, hem de onları sosyal faaliyetlere çekmek istiyoruz” dedi.



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