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Kandemir'den Bursa'ya tam not

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Bursa teşkilatıyla bir araya geldi.


18 Ağustos'ta yapılan 6. olağan büyük kongrede teşkilat başkanlığı görevini üstlenen Erkan Kandemir, Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kandemir, ziyaretinin tamamen tanışma maksatlı olduğunu dile getirdi. İl Başkanı Ayhan Salman tarafından karşılanan Teşkilat Başkanı Kandemir, düzenlenen toplantıda il yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti ilçe başkanları ile birebir tanışma ve görüşme imkânı buldu.


Kandemir, tanışma toplantısındaki konuşmasında il ve ilçe teşkilatlarının AK Parti'nin omurgasını oluşturduğunu belirterek, bu yapıyı sağlam tuttukları sürece partinin de güçlü kalacağını vurguladı. AK Parti teşkilatının en tepesindeki isim olarak il ve ilçelerdeki dava arkadaşlarını tanımak, sohbet etmek ve partiyi daha ileri noktalara taşımak için görüş alışverişinde bulunmanın önemini bildiğini ifade eden Kandemir, “Önümüzdeki yılın başında mahalî seçimler var. Genel seçimde olduğu gibi bu seçimlerden de başarıyla çıkmak için teşkilatlarımızın güçlü olması gerekir. Teşkilatımız, ne kadar dinamik, ne kadar coşkulu, ne kadar heyecanlı olursa, başarı oranımız o derece artar. Bunun için bütün vilayetleri gezmeye ve teşkilatlardaki muhtemel sıkıntıları gidermeye gayret ediyorum' dedi.


Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, birlik ve beraberlik içindeki Bursa teşkilatının partiye güç kattığını görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

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