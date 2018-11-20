Kandil tatlıları Japon personelden

Nilüfer Belediyesi'nin Mevlit Kandili'nde yaptığı tatlı ikramına Japonya'daki kardeş kent Tokai Belediyesi'nden personel değişimiyle gelen Shota Aoki de katıldı. Japon personel camiden çıkanların kandilini kutlayarak tatlı ikram etti.

Nilüfer'de, her kandil olduğu gibi, Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğumunu müjdeleyen Mevlit Kandili de birlik ve beraberlik içinde geçti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımları Yalçın Işıkyıldız Halk Evi'nde, Adil Kayaoğlu da Alaaddinbey Hizmet Binası'nda öğle arasında belediye personeline ve vatandaşlara lokma ikram ederek “Hayırlı Kandiller” dilediler.

Nilüfer Belediyesi, kandil gecesinde vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirmek için akın ettiği camilerde de tatlı ikramında bulundu. Edebali Camii, Akşemsettin Camii ile Nazif Akkan Camii'nde, yatsı namazının ardından cemaate tatlı ikram edildi.

Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Zekeriya Işık, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e vekaleten Fatih Sultan Mehmet Camii'nde tatlı ikramına katılarak vatandaşların kandilini kutladı.

Tatlı ikramına Nilüfer Belediyesi'nin Japonya'daki kardeş kenti Tokai Belediyesi'nden personel değişimiyle gelen Shota Aoki de katıldı. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışmalara katılacak olan Japon personel Shota Aoki önce Mevlit Kandili hakkında bilgi aldı, ardından da tatlı ikram ederek, herkesin kandilini kutladı.

Böyle bir çalışmaya katılmaktan memnun olduğunu söyleyen Aoki, “Hem Türkiye'ye gelmem hem de böyle bir günde bir camide bir şeyler dağıtmam, insanlarla konuşmam beni çok mutlu etti. Bu mutluluk biraz daha derindi aslında. İlk defa belediyenin dışında Türk halkıyla görüşebilme imkânı buldum. Benim için hem eşsiz hem güzel bir tecrübeydi” şeklinde konuştu.