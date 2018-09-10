Kanocular göz dolduruyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı, Eskişehir'de yapılan ‘Olimpik Umutlar Kano Yarışları'nda 3 şampiyonluk, 1 üçüncülük elde etti.

Son dönemlerde elde ettiği başarılarla Bursa'yı gururlandıran Bursa Büyükşehir Beledieyespor Kulübü Kano takımı, son olarak Eskişehir'de yapılan ‘Olimpik Umutlar Kano Yarışları'nda da zirvedeki yerini korudu. 8-9 Eylül tarihlerinde yapılan yarışlarda ferdi 8 birincilik, 12 ikincilik ve 8 üçüncülük elde eden yeşil-beyazlılar, yıldız erkekler, minik kızlar ve minik erkeklerde Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldız kızlarda takım halinde üçüncü olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, kazandığı 3 kupa ve 28 madalya ile turnuvanın en iyi takımı oldu.

Yarışların ardından büyük sevinç yaşayan Büyükşehirli sporcular ödüllerini yetkililerin elinden aldı. Sporcular ayrıca desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.