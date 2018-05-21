Kanocular Türkiye şampiyonu

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ‘Atatürk’ü Anma ve Gençlik Kupası’nda elde ettiği derecelerle kürsüden inmedi. Türkiye Kano Federasyonu tarafından Eskişehir’de düzenlenen yarışlar, 19 Mayıs tarihinde Porsuk Çayı’nda yapıldı. Büyükşehir Belediyespor sporcuları 6 birincilik, 6 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederek, kadın ve erkeklerde takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Deniz Korkmaz liderliğindeki Büyükşehir Belediyespor’un kanocuları, elde ettikleri başarı nedeniyle büyük sevinç yaşadı. Kanocular, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.