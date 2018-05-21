Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 12:10

Kanocular Türkiye şampiyonu

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı, Eskişehir’de yapılan yarışmalarda Türkiye şampiyonu oldu.

Kanocular Türkiye şampiyonu

21 Mayıs 2018 12:10


Bursa Büyükşehir Belediyespor, ‘Atatürk’ü Anma ve Gençlik Kupası’nda elde ettiği derecelerle kürsüden inmedi. Türkiye Kano Federasyonu tarafından Eskişehir’de düzenlenen yarışlar, 19 Mayıs tarihinde Porsuk Çayı’nda yapıldı. Büyükşehir Belediyespor sporcuları 6 birincilik, 6 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederek, kadın ve erkeklerde takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.


Deniz Korkmaz liderliğindeki Büyükşehir Belediyespor’un kanocuları, elde ettikleri başarı nedeniyle büyük sevinç yaşadı. Kanocular, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç