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29 Mayıs 2018 11:44

Kanocular yine zirvede

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kano sporcuları, yeni başarılar elde etmeye devam ediyor.

Kanocular yine zirvede

29 Mayıs 2018 11:44


Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen 2017-2018 Kano Okullararası Türkiye Şampiyonası’nda, ‘Bursa il karması’ adına yarışan Büyükşehir Belediyesporlu sporcular zirveyi bırakmadı. Büyükşehir Belediyesporlu kano sporcuları, ‘26-27 Mayıs tarihlerinde Sakarya Sapanca Gölü üzerinde yapılan yarışlarda’ beş farklı kategoride şampiyonluk, üç kategoride ikincilik ve 2 kategoride üçüncülük elde etti.


Sporcular, topladıkları 18 madalya ile yarışların en iyi ekibi olmayı başardı. Bursa’yı başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşayan sporcular, kupa ve madalyalarla fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.




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