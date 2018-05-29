Kanocular yine zirvede

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen 2017-2018 Kano Okullararası Türkiye Şampiyonası’nda, ‘Bursa il karması’ adına yarışan Büyükşehir Belediyesporlu sporcular zirveyi bırakmadı. Büyükşehir Belediyesporlu kano sporcuları, ‘26-27 Mayıs tarihlerinde Sakarya Sapanca Gölü üzerinde yapılan yarışlarda’ beş farklı kategoride şampiyonluk, üç kategoride ikincilik ve 2 kategoride üçüncülük elde etti.

Sporcular, topladıkları 18 madalya ile yarışların en iyi ekibi olmayı başardı. Bursa’yı başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşayan sporcular, kupa ve madalyalarla fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.