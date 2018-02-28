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28 Şubat 2018 16:46

Kanocular zirvede

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kano branşı, başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Kanocular zirvede

28 Şubat 2018 16:46


Türkiye Kano Federasyonu’nun 2018 faaliyet takvimi çerçevesinde yapılan 15 kulüp ve 84 sporcunun katıldığı ‘Durgunsu Kano Uzun Mesafe Yarışları’nda Büyükşehir Belediyesporlu sporcular göz doldurdu. Antalya Belek’te yapılan yarışlarda Yıldız-Erkek C1 5000 metre yarışlarında Bursa Büyükşehirli sporculardan Kirilo Avgan birinci, Melih Uslu da ikinci oldu. Yıldız-Kadın K1 5000 metre yarışlarında Asya İkisivri, saniye farkıyla ikincilikle yetinirken, Eslemnur Gezen beşinci, Müge Güleryüz yedinci sırada yer aldı. Genç Erkek C1 5000 metrede de Mustafa Dağ yarışmayı dördüncü sırada bitirdi.




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