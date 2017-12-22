Kanser hastaları seramik yaparak moral depoladı

Nilüfer Belediyesi Üçevler Seramik Atölyesi, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile anlamlı bir faaliyete imza attı. LÖSEV yetişkin onkoloji hastaları seramik ve heykel atölyelerinde bir araya gelerek hünerlerini sergiledi. Eğitmenler Serkan Önder ve Şeyma Çobanoğlu eşliğinde çalışan konuklar, yaptıkları eserlerle moral depoladı.

LÖSEV Bursa Şubesi sosyal hizmetler sorumlusu Aylin Babaoğlu, ‘Hayat Bağları’ projesi kapsamında düzenledikleri faaliyetlerle hastaların moral depoladığını belirtti. Babaoğlu, Nilüfer Belediyesi ve eğitmenlerine teşekkür etti.