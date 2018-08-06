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06 Ağustos 2018 11:00

Kansere yenik düşen genç hemşireye duygusal veda

Bursa’da kanser tedavisine yenik düşen genç hemşire için çalıştığı hastanede cenaze töreni düzenledi.

Kansere yenik düşen genç hemşireye duygusal veda

06 Ağustos 2018 11:00

Burada duygusal anlar yaşandı.


İnegöl Devlet Hastanesi çocuk bölümünde hemşire olarak çalışan bir çocuk annesi Yağmur Temur Bolat bir süredir yakalandığı amansız kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. 29 yaşındaki Bolat, dün sabah saatlerinde görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Bolat için görev yaptığı hastanede dua edildi, bir tören düzenlendi. Burada mesai arkadaşları ve aile fertleri gözyaşlarına boğuldular.


Bolat, öğle namazına müteakip İnegöl Fatih Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.




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