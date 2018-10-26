Kanserle mücadeleye ses verdiler

Meme kanseriyle mücadeleye psikolojik olarak da destek veren VM Medical Park Bursa Hastanesi, Nilüfer Kadın Korosu'nun desteği ile düzenlediği konserle dikkat çekti. Bilgilendirme eğitimleri ve seminerlerinin yanı sıra farklı çalışmalarla meme kanserine de dikkat çekmek istediklerini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, “Hastalarımıza, misafirlerimize ve yakınlarına psikolojik destek sağlamak maksadıyla böyle bir konser düzenledik. Hastalarımızın tedavinin yanı sıra, moralinin yüksek olması bizim için çok önemli. Kanser tedavisi, çok boyutlu disiplinli bir tedavi sürecidir. Bursa'da en önemli kanser tedavi ünitelerinden biri hastanemizde bulunmaktadır. Medikal onkoloji ünitemizin yanı sıra radyotedavi, nükleer tıp, pet SP dediğimiz kanser tedavisini tamamlayıcı üniteleri de hastanemizde yer almakta. Bursa'da kanser tedavisi ile ilgili her şeyin eksiksiz yapıldığı en önemli birkaç merkezden biriyiz” dedi.

Kanserin 21. Yüzyılın gerçeği olduğunu ifade eden Arslan, “Çevre unsuru, hayat tarzı, teknolojinin getirdiği olumsuzlar sebebiyle kanser vakalarında artış görülmekte. Fakat her alanda yaşanan teknolojik gelişmeler tıp alanında da olmakta. Erken safhada erken teşhis ile çok güzel sonuçlar artık alınabiliyor. Kanserden ziyade geç kalmaktan korkun diyoruz. O yüzden de halkımızın şuurlanması lazım. Teşhisi, tedavisi çok kolay” diye konuştu.

Seslendirilen şarkılara hastalar ve yakınları hep bir ağızdan eşlik etti.