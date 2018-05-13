Kanundan sonra ilk toplantı İnegöl’de

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, İnegöl Vergi Dairesi Müdürü Yalçın Ertaş ile birlikte İTSO’nun yeni başkanı Yavuz Uğurdağ ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün Türkiye’ye örnek bir ekonomiye sahip olduğunu söyledi. İnegöl’ün 3 tane OSB, 1 tane ıslah süreci devam eden sanayi bölgesi ile güçlü bir üretim merkezi olduğuna vurgu yapan Başkan Uğurdağ, “Ülkemiz için daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Üyelerimiz; ihracatları, sağladıkları istihdam ve ödedikleri vergiler ile ülkemize ekonomik katkı yapıyorlar. Bu katkı artarak devam edecek” ifadelerini kullandı. Uğurdağ Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş ve İnegöl Vergi Dairesi Müdürü’ne ziyaretleri ve iş dünyasına sağladıkları destekler için teşekkür etti.

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş ise, İnegöl’ün ekonomik büyüklüğü ile Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı olarak İnegöl’de çok önem verdiklerini ve ilçedeki vergi mükelleflerinin sorunlarını daha hızlı çözmek için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Karakaş, “İnegöl’de 30 gelir uzman yardımcısı görevlendirdik. Yeni personelimizin hızla işlerine adapte olmaları için uzman bir eğitimciyi İnegöl’de gönderdik. Mükelleflerimizin iş hayatında karşılaştıkları sorunları hızla çözmek ve işletmelerini mevzuata uygun şekilde dizayn etmeleri için her türlü desteği veriyoruz” diye konuştu.

TBMM’de kabul edilen yapılandırma kanununun mükelleflere ne tür kolaylıklar getirdiği yönündeki soruya da cevap veren Nuri Karakaş, kanunun onayından sonra ilgili mevzuatın yayınlanacağını söyledi. Karakaş, “Mevzuat yayınlandıktan sonra Başkanlık olarak bilgilendirme toplantıları yapacağız. İlk bilgilendirme toplantısını da İTSO’da yapmak istiyoruz” dedi. Karakaş İTSO’nun yeni yönetimine başarı dileyip yeni dönemde de uyumlu çalışmalar yapacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.