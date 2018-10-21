Kanunsuz zamma tepki

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım hizmetlerinde 2'inci indirime gitmesine rağmen Bursa Minibüsçüler Odası ve Bursa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin resmi açıklama yapmadan minibüslere yaptığı zam, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Yetişkinler için 2.50 TL'den 3 TL'ye ve öğrenciler için 2.25 TL'den 2.75 TL'ye çıkarılan taşıma ücretleri sonrası Alo 153 Zabıta Hattı kitlendi. Yapılan zammın kanunsuz olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Kanunsuz iş yapıyorlar. Danıştay'ın kararıyla yetki bizde. Müdahale edeceğiz ve gerekeni yapacağız. Başlatılan denetim ve ihbarlar sonucu zamlı taşıyanlar hakkında cezai işlem tutanakları düzenlenecek” dedi.

Bursa Minibüsçüler Odası Başkanı Rafet Burgaz ise, yerel seçim dönemi ve yerel yönetime ait toplu ulaşım indirimlerine rağmen, geri adım atmayacaklarını açıkladı. Burgaz, “Yılbaşından beri, zam talebimizi 3 kez bildirdik. Başkanlık makamından randevu da istedik. 2 yıl önceki zamdan bugüne, akaryakıt yüzde 80 zamlandı. Geçen ay, taksi ve dolmuşlara zam yapıldı. Biz 23 aydır zam almıyoruz. Biz mazotu aynı fiyata almıyor muyuz? Yerel yönetimin müdahalesine karşı, bizde hukuki yöntemle cevap vereceğiz. Minibüsler bu zamlı tarifeye devam edecek” şeklinde konuştu.