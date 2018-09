Kapı kapı gezip halkın derdine derman oluyorlar

Bursa'da görev yapan ASDEP ekibi, şehri kapı kapı gezerek ailelerin sıkıntılarına derman oluyor.

Bursa Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında Bursa'yı karış karış kapı gezerek vatandaşların sıkıntılarını araştırıyor. Ellerinde formlarla kapıları çalan personel ilk önce hane halkına devletin ve bakanın selamını iletiyor. Vatandaşlara bir sıkıntıları olup olmadığını soran personel, vatandaşları dinleyip bunları kayıt altına alarak çare bulmaya çalışıyor. Devletin kapılarını çalıp dertlerini sorduğunu gören vatandaşlar ise bu durumdan memnun olduklarını ifade ediyor.

Personelle birlikte vatandaşların hanelerine konuk olan Bursa Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, vatandaşlarla bire bir ilgilenip onlarla dertleniyor. ASDEP personelinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Erkut Öneş, “Türkiye'de uygulanan ASDEP projesi. Bersonellerimiz bulundukları illerde köy köy mahalle mahalle kapı kapı gezerek her bir haneye devletimizin ve bakanımızın selamıyla giriyorlar. Kapıyı açan vatandaşlara bir isteğiniz var mı diye soruyorlar. Belli bir formları var bunları dolduruyorlar. Bizim hizmet modellerimizden birine uyan bir problemi varsa bu problemle ilgili neler yapılabileceğinin çözümünü üretmeye çalışıyoruz. Bursa'da 76 ASDEP personelimiz var, bunlar farklı sosyal hizmet merkezlerimize dağıtılmış durumda. Personelimiz her gün sosyal hizmet merkezinden çıkarak araçlarımızla mahallelere dağılarak her haneye giriyor. Biz Bursa'da girmediğimiz kapı bırakmayacağız. Bir risk haritası ortaya çıkacak. Bakanlığımızın açıklamasına göre yeni ASDEP personeli gelecek. Bursa'yı 2 yılda kapı kapı dolaşmış olacağız” dedi.