Kaplanların beslenme saati nefesleri kesti

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanat bahçesine akın eden çocuklar, kaplanların beslenmesini çığlıklar içinde izledi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan haklarına dikkat çekmek adına Bursa Büyükşehir belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki programlar, Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu'nun hazırladığı resim sergisiyle başladı. Serginin ardından Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni sakinlerinden ‘Kırmızı Panda'ları ziyaret eden Başkan Aktaş, daha sonra minik öğrencilerle birlikte "Victor" ve "Finja" isimli kaplanların 4 metrelik direkte asılı etlerle beslenmesini izleme fırsatı buldu. Minik öğrencilerin bazıları kaplanın hareketlerinden korkup çığlıklar atarken, kimi ise camın dibine gelen kaplanı bir karış uzaklıktan izledi.

Hayatın devamı için doğanın çeşitliliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ancak doğal kaynaklara yönelik talebin sürekli artması üzerine bu çeşitliliğin tehdit altında kalıyor. 7 milyar olan dünya nüfusu 2050 senesinde 10 milyara ulaşması bekleniyor. Şehirler arttıkça ve betonlaştıkça doğal ortamlar giderek azalıyor. Doğadaki canlıları da bu durum tehdit ediyor. Özetle, biz çoğalırken dünyamızı paylaştığımız diğer canlıların sayısı hızla azalıyor. Hayatında koyun, tavuk görmemiş çocuklar var. Çocuklarımız hızlı şehirleşmeyle beraber doğal yaşamdan giderek uzaklaşıyor. Tüm anne ve babalar, çocukların bu tür ihtiyaçlarını Bursa Hayvanat Bahçesi'nde rahatlıkla giderebilir. Çocuklarımızı doğayla sık sık buluşturalım. Elleri ayakları toprağa değsin. Doğadaki canlılarla buluşsunlar. Mevcut değerlerimizi hızla kaybediyoruz. Bu sebeple 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sadece gözümüzün gördüğü hayvanları değil, yeryüzünde var olan tüm hayvanların da yaşam hakkına sahip olduklarını bizlere hatırlatmalı” dedi.

Geleceğimiz olan çocukların hayvan sevgisiyle büyümesinin kişisel gelişimlerine de katkı sunacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Artık havalar soğuyor. Sokak hayvanlarının beslenmeleri daha da zor olacak. Sokak hayvanlarının beslenebilmesi için çalışmalara belediyemiz ve gönüllüler tarafından devam edilecek. Hepimizin yapabilecekleri olduğuna inanıyorum. Yerel hayvan koruma görevlisi olmak için başvuran tüm vatandaşların başvuruları kabul edilerek, hayvan sağlığı ve beslenmesi hakkında bilgiler verilmiştir. Gönüllü hemşehrilerimizin her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Hayvan sevgisi sadece 4 Ekim'le kısıtlı kalmamalıdır. Yılın her günü hayvanları sahiplenmeliyiz. Her canlı bir sebep üzere yaratılmıştır. Dünya büyürken, şehirler gelişirken ve nüfus artarken doğal hayata ve diğer canlılara sahip çıkmalıyız” diye konuştu.