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Kaptan Ertuğrul'dan taraftarlara çağrı

Bursaspor’un kaptanı Ertuğrul Ersoy, pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu.

Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul Ersoy, pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu.


Yeşil-beyazlı takımın kaptanı Ertuğrul Ersoy, pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ertuğrul Ersoy, "Bu hafta itibari ile camiamızın hak ettiği yerlere ulaşması için kazanmaya başlama zamanı. Sadece emin olduğumuz bir şey var o da, sizler tribünlerdeyken bizlerin sahada kendimizi daha güçlü hissediyor olmamız. Sizlerle birlikte 12 kişiyiz" dedi.

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