Kaptan Zeynep yuvaya döndü

Nilüfer Belediyespor 2015-2016 sezonunda da mavi yeşil beyazlı formayı giyen pasör Zeynep Seda Uslu ile sözleşme imzaladı. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, “Zeynep Seda sporcu kimliği kadar, tecrübeleri ile de bizlere yardımcı olacak. 2 yıl sonra aramıza birinci takım kaptanımız olarak döndü. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz” dedi.

Kendisine olan güvene layık olmak için daha çok çalışacağını belirten Zeynep Seda Uslu da, “Ben Bursalıyım ve Bursa’da voleybolun gelişmesi beni çok mutlu eder. Takım başarısı için bütün ekip arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Zeynep Seda Uslu Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank ve Beşiktaş formalarını giydi. Tecrübeli voleybolcu 27 kez de A Milli Takım formasını taşıdı. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü mezunu olan Nilüfer Belediyespor’un yeni kaptanı, Türk voleyboluna uzun yıllar oyuncu olarak hizmet veren Zeki Uslu’nun kızı.