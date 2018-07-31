Kar maskeli katil zanlısının akrabasına büyük sitem

Ç. tarafından silahla vurularak öldürülen Mehmet Öztürk’ün eşi, duruşmada sanık yakınları ile tartıştı. Acılı eş sanık İ.Ç’nin akrabasına “Benim çocuğum dün gece ‘Anne ben babamı özledim’ dedi. Siz bunun hesabını nasıl vereceksiniz” diye sitem etti.

Olay 22 Eylül 2017 tarihinde Mudanya’nın Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Unlu mamuller üreten bir işyerine gelen kar maskeli şahıs, kapıdan, işletme sahibi Mehmet Öztürk’e silahla iki el ateş ederek kaçtı. Yaralanan Mehmet Öztürk, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 70 güvenlik kamerasının görüntülerinden yola çıkarak, o gün caddeden geçen 910 otomobili inceledi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin Harun S.(40) ile İbrahim Ç.(32) olduğu tespit edildi. 2 şüpheli, Yıldırım’ın Esenevler Mahallesi’nde gözaltına alındı.

Olayla ilgili hakim karşısına çıkan sanıkların yargılamaları devam ediyor. Dava kapsamında görülen son celseye sanıklar, sanık müvekkilleri, sanık yakınları ile öldürülen Mehmet Öztürk’ün yakınları katıldı.

Duruşmada yeniden savunma yapan sanıklar önceki ifadelerini tekrar etti. Duruşma diğer şahitlerin dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Duruşmanın bitmesinin ardından dışarı çıkan taraf yakınları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Katil zanlısı İ.Ç’nin akrabası olduğu öğrenilen bir şahıs ile Mehmet Öztürk’ün eşi Çilem Öztürk arasında yaşanan sözlü tartışmada acılı eşin söyledikleri dikkat çekti. 3 çocuğu ile yalnız kaldığını dile getiren Öztürk, sanığı savunan akrabasına “Benim çocuğum dün gece ‘Anne ben babamı özledim’ dedi. Sen hala kalkmış o çocukların babasını öldüren adamı savunuyorsun. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Hayatım boyunca bu işin peşini bırakmayacağım” dedi.

Taraflar görevli polis memurlarının müdahalesi ile ayrıldı.