Kar temizlerken çatıdan düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, karları temizlemek için çıktığı çatıdan düştü.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Vezir Sokak’taki tek katlı müstakil evinin çatısındaki karları temizlemek isteyen 38 yaşındaki Murat Aş, dengesini kaybederek çatıdan düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanan Murat Aş’a ilk müdahaleyi akrabalarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan yaralı, burada tedavi altına alındı.