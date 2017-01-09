Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

Bursa’nın Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, kar sayesinde bu yılın bereketli olacağını söyledi.

Nemlenen toprakla buğday ve arpaların çimlenmeye başlayacağını ifade eden Erhan Erdem, "Yağış, şu anda ekilmiş olan bezelyelere yaradı. Çiftçinin yüzü bu yıl gülecek. Kar yavaş yavaş eridiği için buğday ve arpa başta olmak üzere uzun müddet suya ihtiyacı olan mahsulün daha verimli olmasını sağlıyor. Kar yağışıyla hububat ekili alanlarda verim alamayacaklarını düşünen çiftçilerimiz, kuraklık korkusunu yendi" dedi.

Zararlı hastalıklar ortadan kalkacak

Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, kar yağışının topraktaki bir takım zararlı hastalıkları da ortadan kaldıracağına dikkat çekerek, "Göletlerden sulama yapan çiftçilerimiz zor durumdaydı. Göletlerde su kalmadığı için sulama sıkıntısı çekiliyordu. Kar yağışıyla birlikte göletlerde su miktarı artacak. Çiftçimiz sulama ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak" diye konuştu.