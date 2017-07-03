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03 Temmuz 2017 16:34

Karaca: "Hasat zamanı gümrük vergileri düşürülmez"

Karacabey Kırmızı Et Üreticileri Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karaca, hububat, karkas et ve canlı hayvan ithalatındaki gümrük vergilerinin indirim kararının çiftçi ve hayvancılara bayramı zehir ettiğini söyledi.

Karaca:

03 Temmuz 2017 16:34


Dünyanın hiçbir ülkesinde hasat zamanı gümrük vergilerinin düşürülmediğini ifade eden Başkan Nuri Karaca, "Hasat zamanında indirilen gümrük vergileri, Türk çiftçisinin alın terini ve emeğini yabancı ülkelerin çiftçilerine yedirmektir. Enflasyonu düşürme gerekçesi hiç de tutarlı görülmemektedir. Yıllardan beri ekmek, un ve unlu mamullerin enflasyonu yükselten etkisi hiç görülmemiştir" dedi.


Toprak Mahsulleri Ofisi’nin verilerine göre Ukrayna’da yemlik buğdayın tonunun 173 dolar, ABD’de ise ekmeklik buğdayın tonunun 230 dolar olduğunu dile getiren Nuri Karaca, bu ürünlerin gümrük vergileri sıfırlansa bile ülkemizdeki cari fiyatlardan daha pahalıya mal olduğunu belirtti.


Karaca, "Et ve hububat fiyatları dünya fiyatları seviyesindedir. Verim artırıcı, maliyet düşürücü kısa, orta ve uzun vadeli politikalar geliştirileceğine, çiftçinin kafasında Demokles’in kılıcı gibi sallanan ithalat silahının gezdirilmesi Türk tarımını kaosun içine sokmaktan başka bir işe yaramayacaktır" şeklinde konuştu.




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