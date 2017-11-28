Karacabey Bal-Göç Derneği’nden Özkan’a ziyaret

Bal-Göç Başkanı Niyazi Saygılı, Başkan Ali Özkan’a teşekkürlerini dile getirdi. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (Bal-Göç) faaliyetlerini anlatan Saygılı, Karacabey’in nüfusunun büyük bir bölümünü Balkan göçmenlerinin oluşturduğunun altını çizdi.

Özka, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bizler her türlü hizmet ve faaliyetin destekçisiyiz. Bal-Göç de ilçemizin güçlü ve önde gelen derneklerinden. Bugüne kadar yapılan çalışmaları yakından takip etme şansımız oldu. Bu açıdan derneğinizin başarılı çalışmalarının devamını diliyorum’’ dedi.