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28 Kasım 2017 11:56

Karacabey Bal-Göç Derneği’nden Özkan’a ziyaret

Bal-Göç yöneticileri Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Karacabey Bal-Göç Derneği’nden Özkan’a ziyaret

28 Kasım 2017 11:56


Bal-Göç Başkanı Niyazi Saygılı, Başkan Ali Özkan’a teşekkürlerini dile getirdi. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (Bal-Göç) faaliyetlerini anlatan Saygılı, Karacabey’in nüfusunun büyük bir bölümünü Balkan göçmenlerinin oluşturduğunun altını çizdi.


Özka, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bizler her türlü hizmet ve faaliyetin destekçisiyiz. Bal-Göç de ilçemizin güçlü ve önde gelen derneklerinden. Bugüne kadar yapılan çalışmaları yakından takip etme şansımız oldu. Bu açıdan derneğinizin başarılı çalışmalarının devamını diliyorum’’ dedi.




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