Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 11:19

Karacabey Belediyesi Ziraat Odası’na tapuyu verdi

Karacabey Belediyesi, Ziraat Odası’na tahsis ettiği yerin tapusunu törenle teslim etti.

Karacabey Belediyesi Ziraat Odası’na tapuyu verdi

04 Temmuz 2017 11:19


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, aldıkları meclis kararıyla Mecidiye Mahallesi’nde İstiklal İlköğretim Okulu yanında bulunan bin 974 metrekare yeri Ziraat Odası’na verdiklerini belirtti. Özkan, ”Ziraat Odası bizden yer talebinde bulundu. Meclis toplantımızda karar aldık ve bu yeri kendilerine tahsis ettik. Bugün bu yerin tapusunu kendilerine veriyoruz. Biz Karacabey Belediyesi olarak Karacabey’in büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için 3-T şeklinde yol haritası belirledik. Bunun kapsamında tarım yapan çiftçilerimizin her zaman yanında bulunmaya çalışıyoruz. Tarım bizim olmazsa olmazımız. Biz çiftçilerimizle ve Ziraat Odası Başkanımızla her zaman beraberiz. Belediye olarak, tarım için ne yapılacaksa onları yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, yer tahsisinde bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve meclis üyelerine teşekkür etti. Modern bir ziraat odası binası yapacaklarını belirten Erdem, “Belediye Başkanımızdan yer talebinde bulunduk. Onlarda bize kulak verdi ve bugün bu yerin tapusunu alacağız. İlk defa bir belediye başkanı bin 974 metrekare alanı çiftçilerimize tahsis etti. Kendilerine hem Karacabey halkı adına hem de çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu bizim hayalimizdi. Yeni binamızda modern bir hizmet vermek bizi çok mutlu edecek. Burada tahlil laboratuvarı, toprak analiz laboratuvarı, yaprak analiz laboratuvarı ve su analiz laboratuvarı kurmayı hedefliyoruz. 1 ay içinde kazmayı vurup, temeli atmayı planlıyoruz. Kısmet olursa 1 yıl içerisinde bu modern hizmet binamızı çiftçilerimizin hizmetine açmayı istiyoruz” dedi.


Konuşmaların ardından, Karacabey Tapu Müdürü Gültekin Narinli nezaretinde Belediye Başkanı Ali Özkan ve Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem arasında imzalanan protokol ile tapu odaya verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
26
°
C
  • Salı
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!