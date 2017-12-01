Karacabey Belediyesi’nden eğitimcilere vefa

Yemekte öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Ali Özkan, uzun süre ilçede görev yapan eğitimcilere plaket takdim etti. Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak ilçe halkına hizmet eden ve bize değer katan esnaf büyüklerimizi çeşitli vesilelerle ziyaret ediyor ve plaket veriyoruz. Bunu o meslek gruplarla ilgili organizasyonlar zamanına denk getiriyoruz. Karacabey’imize ve ilçe eğitimine verdiğiniz katkılardan dolayı Karacabey halkı adına hepinize teşekkür ediyorum. Eğitim kurumlarıyla biz Karacabey Belediyesi olarak her zaman iletişim halindeyiz. Bize gelen talepleri elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Her hafta da minik öğrencilerimizle bir araya gelerek onlarla beraber kitap okuyoruz” ifadelerini kullandı.