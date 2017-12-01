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01 Aralık 2017 14:21

Karacabey Belediyesi’nden eğitimcilere vefa

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede uzun süre görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Karacabey Belediyesi’nden eğitimcilere vefa

01 Aralık 2017 14:21


Yemekte öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Ali Özkan, uzun süre ilçede görev yapan eğitimcilere plaket takdim etti. Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak ilçe halkına hizmet eden ve bize değer katan esnaf büyüklerimizi çeşitli vesilelerle ziyaret ediyor ve plaket veriyoruz. Bunu o meslek gruplarla ilgili organizasyonlar zamanına denk getiriyoruz. Karacabey’imize ve ilçe eğitimine verdiğiniz katkılardan dolayı Karacabey halkı adına hepinize teşekkür ediyorum. Eğitim kurumlarıyla biz Karacabey Belediyesi olarak her zaman iletişim halindeyiz. Bize gelen talepleri elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Her hafta da minik öğrencilerimizle bir araya gelerek onlarla beraber kitap okuyoruz” ifadelerini kullandı.




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