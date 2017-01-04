Karacabey Belediyesi’nden Halep’e yardım eli

Bursa’nın Karacabey ilçesinden Halep’e insani yardım gönderildi.

Halep’te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Karacabey Belediyesi, Hayrat Vakfı ile ortaklaşa düzenlediği kampanyayla savaş mağdurları için yardım topladı. Yiyecek ve giyecek malzemelerinden oluşan yardım TIR’ı dualarla Halep’e gönderildi.

Ulucami önündeki törende konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, dünya mazlumlarının umudu ve büyük bir imparatorluğun mirasçısı olan Türk milletinin bütün insanlık âleminden sorumluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu konuda ilçe halkının hislerine tercüman olduk. Ecdadımızdan devraldığımız bu medeniyet bayrağını sonsuza kadar taşımakla kendimizi mükellef hissediyoruz. Bu coğrafyayı kendi emperyalist emelleri için kan ve gözyaşına boğan sözde çağdaş devletler gibi yaşanan bu insanlık dramına sırtımızı dönemeyiz. Biz kendimize yakışanı dün de yaptık, bugün de yapmayı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.