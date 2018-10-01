Karacabey Belediyesi'nden öğrencilere servis imkânı

Bursa'nın Karacabey Belediyesi öğrencilere servis hizmet vermeye başladı.

60 öğrenci her gün Karacabey'den servislerle ücretsiz olarak Bursa'ya okula gidip geliyor. Eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Eğitime ehemmiyet veriyoruz. Geleceğimizin daha aydınlık olması için çalışan öğrencilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Bu doğrultuda öğrencilere ellerinden gelen her türlü desteği sağladıklarına dikkat çeken Özkan, “Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Bütçemizin önemli bir bölümünü eğitime ayırıyoruz. Gençlerimiz adına projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.