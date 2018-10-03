Karacabey Belediyesi'nden Saadet Mahallesi'ne yeni muhtarlık binası

Karacabey Belediyesi, Saadet Mahallesi'ne muhtarlık binası kazandırdı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Saadet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uzer'i ziyaret ederek, yeni muhtarlık binasının hayırlı olması temennisinde bulundu. Özkan, “Burada yapılacak çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

Karacabey'de ihtiyaç ve meselelerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması adına kararlı bir şekilde yol aldıklarını belirten Ali Özkan, çözüm odaklı faaliyetleri doğrultusunda ilçenin her anlamda modern bir şehir haline dönüşmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarının altını çizdi. Özkan, “Geçmişten bu yana toplum adına fedakârca görev yapan muhtarlar, Türk toplumunun vazgeçilmez değerleri arasında yer alıyor. Biz de belediye olarak kendileri için her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.