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12 Eylül 2017 14:24

Karacabey Belediyesi’nden toplu sünnet şöleni

Bursa’nın Karacabey Belediyesi, 123 çocuğu sünnet ettirdi.

Karacabey Belediyesi’nden toplu sünnet şöleni

12 Eylül 2017 14:24


Çocukların ilk mürüvvet heyecanına ortak olmak için kolları sıvayan Karacabey Belediyesi tarafından tertiplenen sünnet şöleni, Kültür Park içindeki bir düğün salonunda yapıldı. Sünnete Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan ve çok sayıda davetli katıldı. Ali Özkan, ilçedeki yüzlerce çocuğun erkekliğe ilk adımı attığı bu anı bütün ilçe halkı ile paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bu tür hizmetlerimiz devam edecek. 3 D formülü ortaya koyduk. Doğumundan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutlu gününde bir aradayız. Bu yavrularımızın, vatana millete hayırlı evlatlar olmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Kılıç kalkan ekibi gösterisiyle başlayan sünnet şöleninde sünnet çocuklarına kol saati hediye edilirken, davetlilere pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.




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