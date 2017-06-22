Karacabey Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerine tam not

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın, her akşam rastgele belirlenen bir eve, ailesiyle birlikte ziyaret gerçekleştirerek, iftar coşkusuna ortak olduğu ‘Çat Kapı İftar’ uygulamasının yanı sıra yetim ve şehit iftarları ile 1000 kişilik yemek dağıtımı vatandaşların beğenisini topladı.

Tüm ülke ve dünya genelinde olduğu gibi Karacabey’de de coşkuyla yaşanan Ramazan ayında, Karacabey Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler, vatandaşlardan tam not aldı. Başta şehit ve gazi aileleri ile yetimlere yönelik olmak üzere düzenlenen çeşitli iftar organizasyonlarında ilçe bürokrasisi de hazır bulundu. Düzenlenen iftarlarda, toplumsal birliktelik ve dayanışma duygusunun geliştirilmesine katkı sağlandı. Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından, yaklaşık 3 yıl önce kuruluşu teşvik edilen Dayı Karacabey Derneği tarafından, ilçedeki ihtiyaç sahibi 700 kişiye evlerinde iftar yemeği verilmesi ile maddi olarak yapılan destekler, Karacabeyli vatandaşların yardımseverlik konusunda gösterdikleri duyarlılığın göstergesi oldu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın, her akşam rastgele belirlenen bir evi, eşi ve çocukları ile ziyaret ederek, ailelerin iftar coşkusuna ortak olduğu ‘Çat Kapı İftar’ uygulamasında, ev sahiplerine çeşitli hediyeler takdim edilirken, ailelerin ihtiyaçlarına da kalıcı çözümler üretildi.

‘Çat Kapı İftar’ uygulamasının ardından her akşam farklı bir camide teravih namazında vatandaşlarla buluşarak, sorun ve çözüm yollarını mahalle sakinleriyle birlikte değerlendiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ramazan ayının ilçe genelinde büyük bir manevi atmosfer, kardeşlik ve paylaşım duyguları içerisinde gerçekleştirildiğini dile getirdi.Tüm vatandaşların ve İslam âleminin, mübarek Ramazan Bayram’ını şimdiden kutlayarak, bayramın hayırlara vesile olması dileklerini de sözlerine ekleyen Başkan Özkan, bayramlaşmanın birinci gün saat 12.30’da, belediye binasında gerçekleştirileceğini ifade etti.