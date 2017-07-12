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12 Temmuz 2017 17:24

Karacabey Belediyesi’nin ‘teknolojik’ yatırımları sürüyor

Yenilikçi ve çözüm odaklı çalışmalarını sürdüren Karacabey Belediyesi, Türk Telekom iş birliğiyle muhtarlıklara ücretsiz internet ve telefon hizmeti veriyor.

Karacabey Belediyesi’nin ‘teknolojik’ yatırımları sürüyor

12 Temmuz 2017 17:24


Karacabey Belediyesi, Türk Telekom işbirliği ile hayata geçirdiği proje çerçevesinde muhtarlıklarda ücretsiz internet ve telefon hizmeti veriyor. Projenin hayata geçmesi ile birlikte, merkez ve kırsal mahallelerdeki muhtarlıklar, ücretsiz internet ve telefon hizmetinden faydalanmaya başladı. Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret eden Türk Telekom Stratejik ve Büyük Müşteriler Bölge Müdürü Mesut Bilecikli ile Müşteri Temsilcisi Birol Sezgin, Belediye Muhtarlıklar Müdürü Sinan Beyhan ile birlikte projeyi değerlendirdi. Henüz teknik altyapısı olmayan bazı köylerde de teknik çalışmaların tamamlandığında bu köylerin de mevcut hizmetten faydalanmaya başlayacağını kaydeden Ali Özkan, “Teknolojik yatırımlarımızı her mahallemizde, her köşemizde hayata geçirmek en önemli gayretlerimizden biri. Bizler Karacabey’in kalkınması için üç temel madde üzerinde durduk. Bunlar tarım, turizm ve teknolojik yatırımlar. Hepsinin de çağın getirdiği modern standartlarda, ilçemizin her köşesinde yer almasını istiyoruz. Teknoloji, bugün günümüzün vazgeçilmez bir parçası olmuşken, bunu en ücra mahallemizde dahi hayata geçirmekten son derece mutluyuz. Önemsediğimiz bir çalışmaydı. Sağolsunlar Türk Telekom yetkilileri de bu çalışmada titiz davrandılar ve güzel sonuçlar aldık’’ şeklinde konuştu.




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