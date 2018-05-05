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05 Mayıs 2018 12:07

Karacabey Belediyespor ile voleybolda iş birliği

TOFAŞ Erkek Voleybol Yıldız Takımı oyuncuları, Karacabey Belediyespor ile imzalanan protokol kapsamında, önümüzdeki yıl Karacabey Belediyespor formasıyla 2.

Karacabey Belediyespor ile voleybolda iş birliği

05 Mayıs 2018 12:07

Lig’de mücadele edecek.


TOFAŞ Spor Kulübü’nde basketboldan sonra voleybolda da altyapı çalışmaları hız kazandı. Mavi yeşilli kulüp, Karacabey Belediyespor ile filede iş birliğine giderek, bu alanda önemli bir adım attı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören tarafından imzaların atıldığı törende;, TOFAŞ Erkek Voleybol Yıldız Takımı oyuncularının bu yıl 2. Lig’e yükselme başarısı gösteren Karacabey Belediyespor formasıyla mücadele etmesi kararlaştırıldı.


Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, Tofaş olarak Karacabey’in spor konusunda gösterdiği hamleye ve alt yapıya verdiği öneme dikkat çekerek, “Karacabey ile önceki yıl yürürlüğe koyduğumuz basketbol iş birliğinin ardından, bu sezon da voleybolda iş birliğine imza atmaktan Tofaş Spor Kulübü olarak son derece mutluyuz” dedi.


Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade Belediye Başkanı Ali Özkan da, geçen yıl basketbol konusunda TOFAŞ ile gerçekleştirilen iş birliğinin ardından, voleybolda da Karacabey’in tercih edilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.




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