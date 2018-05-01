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01 Mayıs 2018 14:26

Karacabey Belediyespor’a voleybolda TOFAŞ desteği

Bu sene 2.

Karacabey Belediyespor’a voleybolda TOFAŞ desteği

01 Mayıs 2018 14:26

Profesyonel Voleybol Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Karacabey Belediyespor ile TOFAŞ arasında geçtiğimiz hafta imzalanan protokol kapsamında, TOFAŞ Yıldız Takımı oyuncuları Karacabey Belediyespor forması ile mücadele edecek.


Voleybolda işbirliği konusunda,TOFAŞ’ın tercihini Karacabey’den yana kullanması ilçe halkını sevindirdi. Voleybol severlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşmaların Eylül ayında, Karacabey Kapalı Spor Salonu’nda start alacağı açıklandı.


TOFAŞ Spor Kulübü ile gerçekleştirilen anlaşmanın ilçe sporuna büyük katkılar sunacağını açıklayan ve anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz yıl basketbol konusunda TOFAŞ ile gerçekleştirilen işbirliğinin ardından voleybolda da Karacabey’in tercih edilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.


İlçede son 4 yıllık dönemde ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif anlamda adeta bir çağ değişim yaşandığına dikkat çeken Özkan, “Ülke geleceğini emanet edeceğimiz genç nesillerin, en az bilgi kadar spor ve kültür açısından da deneyim sahip olmasına büyük önem veriyoruz. Sporun en az sağlık kadar kötü alışkanlıklardan uzak durma, sosyal hayatın bir parçası olma, sağlıklı iletişim kurma becerilerini geliştirme konularında da büyük yararı var. İş hayatındaki başarıda bilginin payı yüzde 10 ise geriye kalan kısmı iletişim ve sosyal faaliyetlerden geliyor. Halkımızı kültürel ve sportif faaliyetlerle buluşturmak istiyoruz. Bu konuda belediye olarak, Bursa’mızın gözbebeği Tofaş ile ortak çalışmak, projeler ve yatırımlar geliştirmek mutluluk verici. Önümüzdeki yakın dönemde, bu projenin meyvelerini alacağımızın müjdesini şimdiden verebiliriz” şeklinde konuştu.




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