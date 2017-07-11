Karacabey Birlikspor yönetiminden açıklama

Toplantıya Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, Karacabey Birlikspor As Başkanı Fahrettin Dengiz, Karacabey Birlikspor Yöneticileri Murat Avinç, Serkan Acar, Mustafa Kuzu, Murad Bertan ve Davut Zirek katıldı. Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, dün yapılan kura çekimiyle 3. grupta yer aldıklarını ve bu grupta güçlü rakiplerin olduğu belirtti. Koçak, ”Güçlü bir ekip kurduk. Maksadımız üst sıralarda yer alarak play-off oynamak. Karacabey halkının ve iş adamalarımızın da desteğiyle üst liglere çıkmak istiyoruz. Şu ana kadar transfer için iki buçuk milyon lira para harcadık. Kadromuza dahil edeceğiz başka oyuncular, deplasman giderler, sahamızda oynayacağımız maç giderleri ve primlerle birlikte bu sene beş milyona yakın bir harcama bütçesi olacağı görüşündeyiz” ifadelerini kullandı.

Karacabey’de dün itibariyle ilk antrenmana başladıklarını belirten Koçak, ”Bu aynı 17’sinde Erzurum kampı var. Burada 12-13 gün kalacağız. Sonrasında 2-3 gün futbolculara izin vereceğiz. İzin sonrasında Nevşehir’de kampa gireceğiz. Bu şekilde sezon hazırlıklarını tamamlamış olacağız” dedi.

Transfer Komitesinde yer alan yönetici Murat Avinç ise, geçen sen zor bir sezon yaşadıkları için bu sezon transfere erken başladıklarını söyledi. Avinç,”Geçen sezon formamızı giyen5 oyuncuyla tekrar anlaştık. 15 yeni oyuncuyu ise transfer ettik. Ana iskeletimizi belirledik. Bundan sonra ayrıntı olabilecek birkaç arkadaşla daha sözleşme imzalayıp transfer sezonumuzu kapatmayı düşünüyoruz. Güzel bir takım oluşturduğumuza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçen seneki hocayla yollarını ayırdıklarını belirten Avinç, “Geçtiğimiz sene Van Büyükşehir Belediyespor’un hocası olan Namık Altunsoy ile anlaştık. Namık Hoca ve ekibiyle 1 senelik sözleşme imzaladık. Kendisinin tecrübesinden, spor adamlığından yararlanacağız. Kulübümüze vereceği katkıdan umutluyuz” dedi.