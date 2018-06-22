Karacabey emniyetinden huzur operasyonu

Huzur operasyonu ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ilçenin birçok noktasında arama yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis memurunun katıldığı eş zamanlı huzur operasyonunda ilçede bulunan birçok yer kontrol edildi. Halkın huzur ve refahını temin için yapılan uygulamada lunapark, çay bahçeleri, parklar ve muhtelif birçok noktada eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 2 gram bonzai, bonzai içiminde kullanılan düzenek, 1 adet ruhsatsız silah ve 2 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerin süreceği belirtildi.