Karacabey ‘Gençlik Parkı’ modern görünüme kavuşuyor

Şehir merkezindeki Gençlik Parkı’nı modernleştirme çalışmaları da başladı.

İlçeyi çevresel görünüm anlamında da yepyeni bir yüze kavuşturma adına her semtte parklar oluşturan Karacabey Belediyesi, şimdi de kent merkezindeki ‘Gençlik Parkı’na el atarak,modern bir görünüm kazandırma çalışmalarına başladı. Bir asırdan bu yana ilçe sakinlerine hizmet sunan kent merkezindeki ‘Gençlik Parkı’nda yürütülen hummalı çalışmaları, başkan yardımcıları ve belediye bürokratları ile birlikte yerinde inceleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kent sosyal yaşamına dinamizm katacak projelere büyük önem verdikleri vurgusunda bulundu.

Yeni görünüm büyük beğeni toplayacak

Yediden yetmişe tüm ilçe halkının anılarını da süsleyen ‘Gençlik Parkı’ndaki çalışmaların, kısa sürede tamamlanarak yeni yüzü ile hizmete sunulacağı bilgisini de aktaran Özkan, parkın Bandırma asfaltından görünen yamaç tarafında gerçekleştirilecek rekreasyon ve görsel çalışmalarının da büyük beğeni toplayacağı bilgisini verdi. Göreve geldikleri ilk günden bu yana tüm kent genelinde çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına büyük bir ivme kazandırdıklarını da sözlerine ekleyen Özkan, vatandaşlarda büyük memnuniyet oluşturacak şekilde her mahallede semt parkları oluşturduklarını ve ilçenin el değmemiş doğal güzelliklerinin, ilçe merkezi ile uyumu adına bu çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Karacabey’de sosyal yaşam da 4 yılda çağ atladı

Gerçekleştirdikleri tüm çevresel proje atakları ile ilçenin 4 yılda sosyal anlamda büyük bir canlanma yaşadığını dile getiren Özkan, bu yönden vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşlerin de memnuniyet verici düzeyde olduğunu ifade etti. Atatürk Kültür Parkı’nın canlandırılması ve sosyal yaşama kazandırılması adına özel işletme sahiplerini teşvik ettiklerini de anımsatan Özkan, bu bölgeyi tüm civar ilçe vatandaşlarının da övgü ile bahsettiği sosyal bir mekan haline getirdiklerini ve bu bölgenin de sosyal gelişime katkı sunan etkenlerden biri olduğunu ifade etti.

Eski panayır yerindeki Öğretmenler Parkı’nı yeni bir proje olarak ele aldıklarını da sözlerine ekleyen Ali Özkan, bu bölgede ve tüm kent genelinde yürütülen çevresel projelerle, ilçeyi her anlamda güzel günler beklediğin altını çizdi.