Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 13:48

Karacabey hak ettiği değere kavuşacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey İlçesi’nde gerçekleştirilen iftara katıldı.

Karacabey hak ettiği değere kavuşacak

03 Haziran 2018 13:48

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Aktaş, Karacabey’in hak ettiği değere ve en güzel hizmetlere kavuşacağını söyledi.


Ramazan ayında, her akşam farklı bir ilçede vatandaşlarla iftar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez Karacabey’deydi. İlçede esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Aktaş, Büyükşehir ve Karacabey belediyelerince düzenlenen iftarda Karacabey’de yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.


Bursa’nın tüm ilçelerinde, 11 ayın sultanı ramazanın manevi atmosferinin en güzel şekilde yaşandığını belirten Aktaş, Balkanlar ve Kafkaslarda iftar ve erzak dağıtımı organizasyonları yapıldığını da ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’da 17 ilçede vatandaşlarla iftar sofralarında buluştuklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan altyapı ve üst yapıda yoğun bir şekilde çalışırken, bir taraftan da ramazanın ruhuna uygun bir şekilde organizasyonlarla vatandaşlarımıza beraber oluyoruz” dedi.


“Karacabey için elbirliğiyle çalışıyoruz”


Başkan Aktaş, Karacabey’de düzenlenen çeşitli hizmetlerin açılış ve temel atma törenlerine de katıldıklarını söyleyerek, “Karacabeyliler emin olabilir ki, Karacabey, gecikmiş olan hizmetlerin tamamını alacak. Özellikle altyapıda, vatandaşlarımızı da üzmeden ve yormadan, tüm altyapıyı değiştireceğiz. Karacabey, hak ettiği yere en kısa zamanda gelecektir. Karacabey’e daha neler yapabiliriz, ne güzellikler katabiliriz bunu düşünüyoruz. Çok güçlü bir Büyükşehir Belediyesi ve çok güçlü bir Karacabey Belediyesi var. Bursa’nın batıdaki en güzel ilçelerinden bir tanesi olan Karacabey için çalışmaya elbirliğiyle devam edeceğiz” diye konuştu.


Başkan Aktaş, birlik ve beraberliğin önemini de vurguladı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın da hazır bulunduğu iftara Karacabeyli vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da konuşmasında, her zaman milletin yanında olduklarını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç